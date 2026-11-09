Ali Babacan, Aliağa'daki patlamada ölen işçiler için taziye mesajı yayımladı

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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Aliağa'da meydana gelen patlama nedeniyle yaşımını yitiren işçiler için taziye mesajı yayımladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Aliağa'da bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Enkaz altında kalan emekçilerimize bir an önce ulaşılmasını temenni ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA