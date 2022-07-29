ANIZ YANGININ ORTASINDA KALAN KAPLUMBAĞA SON ANDA KURTARILDI - Haberler

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ANIZ YANGININ ORTASINDA KALAN KAPLUMBAĞA SON ANDA KURTARILDI

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi Bolayır mevkiinde meydana gelen anız yangının ortasında kalan kaplumbağayı, itfaiye ekipleri yanmaktan son anda kurtardı.

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ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi Bolayır mevkiinde meydana gelen anız yangının ortasında kalan kaplumbağayı, itfaiye ekipleri yanmaktan son anda kurtardı.

Gelibolu'nun Bolayır köyü 20 Evler Sitesi mevkiinde, bugün saat 13.00 sıralarında elektrik tellerine çarpan kuşlar şerareye neden oldu. Düşen kıvılcımlar, anız yangınına neden oldu. Alevler kısa sürede yayıldı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, alevlerin ortasında kalan bir kaplumbağa olduğunu fark etti. İtfaiye eri stajeri olarak görev yapan Melike Aşkan, kaplumbağayı son anda alevlerin arasından alarak kurtardı. Aşkan, kurtardığı kaplumbağaya önce su içirdi. Ardından da üzerine su döküp, yıkayarak serinletti. Zarar görmediği anlaşılan kaplumbağa daha sonra güvenli bir alanda doğaya bırakıldı.

Öte yandan alevlyer 45 dakikada söndürülürken, 3 dönüm alan küle döndü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gelibolu İtfaiye Bolayır su Güncel Haberler

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