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Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

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Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Olay, Kastamonu'nun Küre ilçesi İmralı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kastamonu'nun Küre ilçesi İmralı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akif Doğan - Güncel

Kastamonu İtfaiye İmralı Güncel Haberler

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