Beylikdüzü'nde ev tekstil ürünleri satan iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangın tüm binaya sıçrarken, alevler gökyüzünü aydınlattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Dükkanı yanan Kamil Kara, "Borçluyduk zaten, artık bitiğiz" dedi.

Yangın, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 582 Sokak'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın giriş katında ev tekstil ürünleri satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün binaya sıçradı. Çıkan alevler adeta tüm mahalleyi aydınlattı. Yangını fark eden ev sahipleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kısa sürede büyüyen ve tüm binaya sıçrayan yangın binada büyük oranda maddi hasar bıraktı. Çıkan yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Dükkanı borçla açtığını söyleyen Kamil Kara, "Durum bu ortada. Her şeyimiz bitti. Perişan haldeyiz. Görenler elektrikten diyor. Elektrik kıvılcımlarından çıktığı söyleniyor. Ev tekstil ürünleri satışı yapıyorduk. İnanın mağdur durumda kaldım. Bütün yatırım, bütün borcumuz üzerimize kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Perişanız. Borçluyduk zaten ama şu an bitiğiz artık" dedi.

(İsmet Aktaş - Erdal Can İçelli - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel