Alevi Aydınlardan 'Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi' Tepkisi: 'Arkaik ve Kanlı İttifakı Reddediyoruz'

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Yazar, akademisyen ve sanatçı 54 kişi "Alevi Aydınlar Bildirgesi" adıyla yayımladığı bildirgede, Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi üzerinden yapılan tarihsel referansların Aleviler açısından kaygı verici olduğu belirtilerek, "Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifakı reddediyoruz" denildi.

Aralarında eski milletvekilleri, yazar, akademisyen, sanatçı ve araştırmacıların da bulunduğu 53 Alevi aydını tarafından yayımlanan bildiride, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin demokratik ve yasal adımların atılmasının olumlu olduğu vurgulandı.

Bildiride, "Kürt sorunundan kaynaklı son kırk yıllık çatışma ve şiddet döneminin sona ermesine ilişkin taraflar arasındaki uzlaşmanın, silahlardan arınmış bir süreci başlatması elbette sevindiricidir. Barışı yaşamın temel şiarı haline getirmiş bir inancın mensupları olarak, bu durum en çok bizi sevindirir. TBMM'de yasal boyuttaki çalışmaları dikkatle izliyoruz. Demokrasiyi güçlendirecek yasal adımların atılması en samimi temennimizdir" denildi.

Bildirgede şunlar kaydedildi:

"TBMM'de barış ve kardeşlikten söz edilirken, tarihin kanlı bir sürecini referans gösteren İmralı merkezli açıklamalar barışık bir toplum inşasına dair güven ve inandırıcılıktan uzaktır. Bu açıklamalara karşı sürecin paydaşları ve uzlaşı bileşenlerinden herhangi bir tepki verilmemesi, barış ve kardeşlik isteyenleri kaygılandırmaktadır. 16. yüzyılın bir diliminde Yavuz Selim ile İdris-i Bitlisi'nin işbirliği sonucu on binlerce Alevi'nin katledilmesi ve Alevilerin yüzyıllarca sürecek can, mal ve namuslarına yönelik saldırıların başlaması, bu ittifakın en ağır sonuçlarındandır. Abdullah Öcalan'ın siyasi yol haritası için bu ilişkiyi referans göstermesi insan hakları, evrensel değerler ve barış adına kabul edilemezdir."

"İTTİFAK ÖNERİSİ ALEVİ TOPLUMUNDA ŞAŞKINLIK VE KAYGIYA YOL AÇTI"

Yavuz Selim ile İdris-i Bitlisi'nin ittifakı Aleviler için tehlike potansiyeli taşıyan bir durum olduğuna yer verilen bildirgede, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ittifak önerisi, bir yanıyla Orta Doğu coğrafyasının siyasal iklimini soluyan ülkemiz için kabulü mümkün olmayan ve Aleviler için tehlike potansiyeli taşıyan bir durumdur. Suriye'de eski rejimin ardından gerçekleşen siyasal ittifak, Suriye'deki Alevilerin her türlü temel haklarından yoksun kalmasının ilk adımı olmuştur. Geçmişte IŞİD'le başlayan Alevi katliamlarının Şara yönetiminde de farklı boyutlarda devam etme olasılığı ciddi kaygılar doğurmuştur. İmralı'nın farklı tonlarda etkisi altındaki bazı Alevi kurum ve aydınlarının, Öcalan tarafından arzulanan 21. yüzyıl Yavuz Selim–İdris-i Bitlisi ittifakı önerisine sessiz kalmaları, Alevi toplumunda şaşkınlık ve kaygıya yol açarken, Aleviler adına kurumsal temsiliyetleri de daha fazla sorgulanır hale getirmiştir."

Bu süreçte bazı kurum ve aydınların, Aleviliğin geleneksel tarihsel, inançsal ve kültürel hafızasını yok sayarak, yazılı kaynakları çarpıtıp bilgi kirliliği üzerinden Aleviliği yeni bir forma sokma çabası içine girdiği savunulan bildirgede, "Kürt siyasetinin yandaş akademisyenleri, akademik etiği çiğneyerek, neredeyse İdris-i Bitlisi'yi bilge bir hümanist gibi tanımlayıp, tarihte katledilen Alevileri suçlu gösterme çabasına girmişlerdir. Aleviler aleyhindeki bu gelişmeler planlı bir çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır" denildi.

"16. YÜZYILDAN KALMA ARKAİK VE KANLI BİR REFERANSLA ÇÖZÜMÜ REDDEDİYORUZ"

Bildirgenin son bölümünde şöyle denildi:

"Biz, Alevilerin bağrından çıkmış Alevi aydınları olarak, Yavuz Selim ve İdris-i Bitlisi referanslı arkaik ve kanlı ittifakı reddediyoruz. Kürt sorunundan kaynaklı şiddet ortamından uzaklaşmak istenirken, ülkemizde ve Suriye'deki Alevileri kaygılandıracak hiçbir dil ve söylemi kabul etmiyoruz. Bu süreçte tüm Alevi kurum ve aydınlarını, sol, sosyalist ve demokrat çevreleri, demokratik yasal hakların güvenceye alınacağı barış ve kardeşlik için daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Kürt sorununun çözümü doğrultusundaki yasal çalışmaları önemsiyoruz ancak 16. yüzyıldan kalma arkaik ve kanlı bir referansla çözümü reddediyoruz. Evrensel değerlerle inşa edilecek demokratik ve seküler bir geleceğin, başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu'daki tüm toplumların yararına olacağına inanıyoruz. Barışa olan inancımızla; dün şiarımız barıştı, bugün de öyle, yarın da öyle olacak, diyoruz."

İMZACILAR KİMLER?

Alevi Aydınlar Bildirgesi'nde imzası bulunanlar isimler şunlar:

Şerafettin Halis, Müslüm Doğan, Necati Yılmaz, Ahmet Koçak, Ali Akdemir, Ali Balkız, Ali Bulut, Ali Ekber Ataş, Ali Gültekin, Ali Haydar Avcı, Ali Haydar Aşkın, Ali Kaya, Prof. Dr. Ayfer Karakaya-Stump, Ayhan Aydın, Baki İşçi, Bektaş Avcı, B. Sadık Albayrak, Cafer Yıldız, Cihan Söylemez, Doç. Dr. Daimi Cengiz, Erol Erkılınç, Fatma Betül Günday, Fevzi Gümüş, Gülser Han, Hasan Dursun, Hasan Küçük, Hasan Taşkın, Haydar Ersöz, Haydar Karataş, Hulusi Yıldız, Hülya Gür Güntaş, Dr. Hüseyin Çağlayan, Hüseyin Elçi, İbrahim Bahadır, İsmail Pehlivan, Kadir Doğan, Kadri Karagöz, Kemal Cemgil, Leyla Akgül, Mahmut Aslan, Mehmet Ercan, Mehmet Ali Güler/ZeleMem, Mesut Özcan, Musa Ağacık, Mustafa Fırat, Munzur Güven Kılıç, Mutlu Şahin, Nurettin Aslan, Rıza Aydın, Sait Bakşi, Turan Fırat, Turgut Yüksel ve Zafer Taşkın.

Kaynak: ANKA