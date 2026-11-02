Albüm: Umman Sultanı Heysem bin Tarık, devlet ziyareti için Çin'de

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BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine pazar günü Çin'in başkenti Beijing'e geldi.
BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine pazar günü Çin'in başkenti Beijing'e geldi.
Umman Sultanı'nın Çin'e düzenlediği devlet ziyareti, 2 Kasım'da sona erecek.
Kaynak: Xinhua