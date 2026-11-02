Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Albüm: Umman Sultanı Heysem bin Tarık, devlet ziyareti için Çin'de

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Albüm: Umman Sultanı Heysem bin Tarık, devlet ziyareti için Çin'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine pazar günü Çin'in başkenti Beijing'e geldi.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine pazar günü Çin'in başkenti Beijing'e geldi.

Umman Sultanı'nın Çin'e düzenlediği devlet ziyareti, 2 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Bakanlık açıkladı! Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor

Bakanlık uyardı! Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye nükleer mesajı! Nihai karar için 3 şart

Güney Kore'ye nükleer enerji mesajı! Erdoğan 3 şartı sıraladı
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar

Yeni yıl tarifesi ortaya çıktı! Zamlar cep yakacak: Tam 255 bin lira
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak

Maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamaz

Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular

Ne olacak bu takımın hali! Fenerbahçe maçı öncesi madara oldular
Türk iş insanıyla evli olan Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!

Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!
Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartı var

Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartla...