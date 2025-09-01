Albüm: Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Katılan Yabancı Liderlerin Eşleri, Tianjin'de Tekne Gezisine Katıldı
TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan yabancı liderlerin eşleri, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan'ın daveti üzerine pazartesi öğleden sonra kentteki Haihe Nehri'nde tekne gezisi yaptı.
Geziye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nepal Başbakanı KP Sharma Oli, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşleri ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kızı katıldı.