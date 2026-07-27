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Çin'de Nesli Tehlike Altındaki Milu Geyiği Popülasyonu 8.800'ü Aştı

Çin'de Nesli Tehlike Altındaki Milu Geyiği Popülasyonu 8.800'ü Aştı
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Çin'in Jiangsu eyaletindeki Dafeng Milu Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda 40 yılı aşkın süredir korunan nesli tükenme tehlikesi altındaki milu geyiği popülasyonu, sürekli çalışmalar sonucu 8.800'ün üzerine çıktı.

NANJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Nesli tükenme tehlikesi altındaki milu geyiği 40 yılı aşkın süredir Çin'in Jiangsu eyaletindeki Dafeng Milu Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda koruma altında bulunuyor.

Uzun yıllardır devam eden aralıksız çalışmalar sonucu Dafeng Milu Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki milu geyiği popülasyonu 8.800'ü aşmış durumda.

Kaynak: Xinhua
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