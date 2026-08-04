Lübnan Ordusu: İsrail Saldırıları Anlaşmaları İhlal Ediyor
Lübnan ordusu, İsrail'in güney Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırıların mevcut anlaşmalara aykırı olduğunu, bu durumun ordunun bölgede konuşlanmasını engellediğini ve sınır kasabalarına dönüşü geciktirdiğini açıkladı.
ZEVTAR EL-GARBİYE, 4 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan ordusu, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde devam eden saldırılarının mevcut anlaşmaları ihlal ettiğini, bunun da ordunun bölgede konuşlanmasını engellediğini ve bölge sakinlerinin sınır kasabalarına dönüşünü geciktirdiğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua