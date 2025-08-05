Beyrut'ta 2020 Liman Patlaması Anısına Anma Töreni
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 2020 yılında yaşanan yıkıcı liman patlamasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Şehitler Meydanı'nda toplandı. Kalabalık, ellerinde yakınlarına ait fotoğraflarla patlamanın olduğu limana doğru yürüyüş yaptı.
BEYRUT, 5 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 2020 yılında yaşanan yıkıcı liman patlamasında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların aileleri pazartesi günü Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi. Kalabalık, ellerinde hayatını kaybeden yakınlarına ait fotoğraflarla patlamanın gerçekleştiği limana doğru yürüdü.
Kaynak: Xinhua / Güncel