Albüm: İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri yıktı

Albüm: İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri yıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EL HALİL, 31 Ekim (Xinhua) -- İsrail güçleri, cuma günü Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde iki İsrail askerini öldürmekle suçlanan iki Filistinlinin evlerini yıktı.
EL HALİL, 31 Ekim (Xinhua) -- İsrail güçleri, cuma günü Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde iki İsrail askerini öldürmekle suçlanan iki Filistinlinin evlerini yıktı.
Kaynak: Xinhua