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Albüm: İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri yıktı

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Albüm: İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri yıktı
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EL HALİL, 31 Ekim (Xinhua) -- İsrail güçleri, cuma günü Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde iki İsrail askerini öldürmekle suçlanan iki Filistinlinin evlerini yıktı.

EL HALİL, 31 Ekim (Xinhua) -- İsrail güçleri, cuma günü Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde iki İsrail askerini öldürmekle suçlanan iki Filistinlinin evlerini yıktı.

Kaynak: Xinhua
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