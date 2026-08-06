Haberler

Sava Nehri Üzerinde Yüzen Evler: Hırvatistan'da Sıradışı Yaşam

Sava Nehri Üzerinde Yüzen Evler: Hırvatistan'da Sıradışı Yaşam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hırvatistan'ın Slavonski Brod kentindeki Splavarska Sokağı sakinleri, Sava Nehri üzerindeki yüzen evlerde yaşıyor. Bu evlerin resmi adresleri ve kapı numaraları var, bu da onları sıradan konutlardan ayıran benzersiz bir özellik. Yüzen evler, nehir kıyısında yaşamın alışılmadık bir örneğini sunuyor ve bölge halkı için hem pratik hem de kültürel bir öneme sahip.

SLAVONSKİ BROD, 6 Ağustos (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Slavonski Brod kentinde yer alan Splavarska Sokağı'nın sakinleri, yüzen evlerde yaşıyor. Sava Nehri üzerindeki yüzen evlerin resmi adresi ve kapı numarası da bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu

Meclis toplantısına banyodan bağlandı, arkasında görünenler rezil etti
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular

Sırf çarşaflı diye kadına yaptıklarına bakın