Sava Nehri Üzerinde Yüzen Evler: Hırvatistan'da Sıradışı Yaşam
Hırvatistan'ın Slavonski Brod kentindeki Splavarska Sokağı sakinleri, Sava Nehri üzerindeki yüzen evlerde yaşıyor. Bu evlerin resmi adresleri ve kapı numaraları var, bu da onları sıradan konutlardan ayıran benzersiz bir özellik. Yüzen evler, nehir kıyısında yaşamın alışılmadık bir örneğini sunuyor ve bölge halkı için hem pratik hem de kültürel bir öneme sahip.
SLAVONSKİ BROD, 6 Ağustos (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Slavonski Brod kentinde yer alan Splavarska Sokağı'nın sakinleri, yüzen evlerde yaşıyor. Sava Nehri üzerindeki yüzen evlerin resmi adresi ve kapı numarası da bulunuyor.
Kaynak: Xinhua