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Etiyopya'da rekor hedefi: Günde 800 milyon fidan

Etiyopya'da rekor hedefi: Günde 800 milyon fidan
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Etiyopya'da milyonlarca kişi, Yeşil Miras Girişimi kapsamında düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katılarak bir günde 800 milyon fidan dikmeyi hedefliyor. Ülkede bu yağış sezonunda toplam 8 milyar fidan dikilmesi planlanıyor.

ADDİS ABABA, 4 Ağustos (Xinhua) -- Etiyopya'da aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu milyonlarca kişi, pazartesi günü ülke genelinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katıldı. Etkinlikte, bir günde 800 milyon fidan dikilerek rekor kırılması hedeflendi. Etkinlik, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından 2019'da başlatılan simgesel öneme sahip Yeşil Miras Girişimi kapsamında düzenlendi. Etiyopya'da bu yıl yağış mevsiminde toplam 8 milyardan fazla fidan dikilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Xinhua
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