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Albüm: Endonezya'nın Surabaya Kenti Noel Işık Gösterisiyle Aydınlandı

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SURABAYA, 19 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Surabaya kentindeki Pakuwon City Alışveriş Merkezi'nde toplanan insanlar Noel temalı bir ışık gösterisinin keyfini çıkardı.

SURABAYA, 19 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Surabaya kentindeki Pakuwon City Alışveriş Merkezi'nde toplanan insanlar Noel temalı bir ışık gösterisinin keyfini çıkardı. "Noel Harikalar Diyarı" başlıklı gösteri, yaklaşan Noel ve Yeni Yıl tatil sezonlarını karşılamak amacıyla düzenlendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Endonezya Aralık Noel Alışveriş Güncel Haberler

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