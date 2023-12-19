Albüm: Endonezya'nın Surabaya Kenti Noel Işık Gösterisiyle Aydınlandı
SURABAYA, 19 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Surabaya kentindeki Pakuwon City Alışveriş Merkezi'nde toplanan insanlar Noel temalı bir ışık gösterisinin keyfini çıkardı.
SURABAYA, 19 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Surabaya kentindeki Pakuwon City Alışveriş Merkezi'nde toplanan insanlar Noel temalı bir ışık gösterisinin keyfini çıkardı. "Noel Harikalar Diyarı" başlıklı gösteri, yaklaşan Noel ve Yeni Yıl tatil sezonlarını karşılamak amacıyla düzenlendi.