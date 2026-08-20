Çin-Azerbaycan ortak ekibi Hazar'da petrol ve doğalgaz aramalarını sürdürüyor
Çin-Azerbaycan ortak girişimi Hazar Jeofizik Şirketi'nin sismik araştırma gemisinde görev yapan Çinli ve Azerbaycanlı ekipler, Hazar Denizi'nde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, çarşamba gecesi Okyanus Tabanı Düğümü sismik cihazlarını denize yerleştirerek veri analizi gerçekleştirdi.
BAKÜ, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin- Azerbaycan ortak girişimi Hazar Jeofizik Şirketi tarafından işletilen sismik araştırma gemisinde Çinli ve Azerbaycanlı ekipler birlikte petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yürütüyor. Ekipler, çarşamba gecesi Okyanus Tabanı Düğümü sismik cihazlarını Hazar Denizi'ne yerleştirerek veri analizi gerçekleştirdi.
Kaynak: Xinhua