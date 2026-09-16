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Albüm: Çin-Rusya sınır ötesi turizmi vizesiz seyahat uygulamasıyla gelişiyor

Albüm: Çin-Rusya sınır ötesi turizmi vizesiz seyahat uygulamasıyla gelişiyor
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HARBİN, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin ile Rusya arasındaki sınır ötesi turizm ve halklar arası ilişkiler, 2025 yılında vizesiz seyahat politikalarının iyileştirilmesinin ardından gelişmeye devam ediyor.

HARBİN, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin ile Rusya arasındaki sınır ötesi turizm ve halklar arası ilişkiler, 2025 yılında vizesiz seyahat politikalarının iyileştirilmesinin ardından gelişmeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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