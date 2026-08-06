Zhejiang, Dolphin Tayfunu Nedeniyle Acil Durum Önlemlerini Devreye Aldı
Çin'in Zhejiang eyaleti, yılın 13'üncü tayfunu Dolphin'in Doğu Çin Denizi'ne yaklaşması üzerine çarşamba günü saat 18.00 itibarıyla kıyı bölgelerinde acil durum önlemlerini başlattı. Yetkililer, olası can ve mal kaybını önlemek için tahliye ve hazırlık çalışmalarını hızlandırdı.
HANGZHOU, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaleti, yılın 13'üncü tayfunu olan Dolphin'in Doğu Çin Denizi'ne yaklaşması üzerine, çarşamba günü saat 18.00 itibarıyla kıyı bölgelerinde acil durum önlemlerini devreye aldı.
Kaynak: Xinhua