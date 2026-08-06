Haberler

Zhejiang, Dolphin Tayfunu Nedeniyle Acil Durum Önlemlerini Devreye Aldı

Zhejiang, Dolphin Tayfunu Nedeniyle Acil Durum Önlemlerini Devreye Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Zhejiang eyaleti, yılın 13'üncü tayfunu Dolphin'in Doğu Çin Denizi'ne yaklaşması üzerine çarşamba günü saat 18.00 itibarıyla kıyı bölgelerinde acil durum önlemlerini başlattı. Yetkililer, olası can ve mal kaybını önlemek için tahliye ve hazırlık çalışmalarını hızlandırdı.

HANGZHOU, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaleti, yılın 13'üncü tayfunu olan Dolphin'in Doğu Çin Denizi'ne yaklaşması üzerine, çarşamba günü saat 18.00 itibarıyla kıyı bölgelerinde acil durum önlemlerini devreye aldı.

Kaynak: Xinhua
'Çerçeve yasa'dan kimler faydalanamayacak? Bakan Gürlek açıkladı

'Çerçeve yasa'dan kimler faydalanamayacak? bakan Gürlek açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, lütfen yardım edin

Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, yardım edin
Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü

Bu saçma gelenek bitsin artık! Damadı düğün günü çıldırttılar
Real Madrid'den 140 milyon euroluk dev transfer

Real'e tam 140 milyon euroluk yıldız aldırdı

Japonya'da bir kadın alışveriş tutkusunun kurbanı oldu: Bunu kimse tahmin edemezdi

Alışveriş tutkusunun kurbanı oldu: Olacakları kimse tahmin edemezdi
Kan donduran görüntü! Bir hayvan kendi türüne bunu nasıl yapar?

Kendi türüne yaptığına bakın

Tekirdağ'da zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü, onlarca yaralı var

Ortalık bir anda savaş alanına döndü: Onlarca yaralı var
Bakan Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti! İşte görüşmeden ilk kareler

17 yıllık sır çözülüyor mu? Kritik buluşmadan ilk kareler geldi