Shanghai'da robotlar gerçek dünyada eğitiliyor

SHANGHAİ, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da AGIBOT ve Maniformer gibi teknoloji şirketleri, somutlaştırılmış yapay zeka robotlarını, ev işleri, perakende satış, eşya sınıflandırma ve üretim gibi gerçek dünya ortamlarında eğiterek yeteneklerini geliştiriyor.

Kaynak: Xinhua