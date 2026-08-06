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Shanghai'da robotlar gerçek dünyada eğitiliyor

Shanghai'da robotlar gerçek dünyada eğitiliyor
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Çin'in Shanghai kentinde AGIBOT ve Maniformer gibi teknoloji şirketleri, somutlaştırılmış yapay zeka robotlarını ev işleri, perakende, eşya sınıflandırma ve üretim gibi gerçek dünya ortamlarında eğiterek yeteneklerini artırıyor.

SHANGHAİ, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da AGIBOT ve Maniformer gibi teknoloji şirketleri, somutlaştırılmış yapay zeka robotlarını, ev işleri, perakende satış, eşya sınıflandırma ve üretim gibi gerçek dünya ortamlarında eğiterek yeteneklerini geliştiriyor.

Kaynak: Xinhua
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