Shanghai'da robotlar gerçek dünyada eğitiliyor
Çin'in Shanghai kentinde AGIBOT ve Maniformer gibi teknoloji şirketleri, somutlaştırılmış yapay zeka robotlarını ev işleri, perakende, eşya sınıflandırma ve üretim gibi gerçek dünya ortamlarında eğiterek yeteneklerini artırıyor.
SHANGHAİ, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da AGIBOT ve Maniformer gibi teknoloji şirketleri, somutlaştırılmış yapay zeka robotlarını, ev işleri, perakende satış, eşya sınıflandırma ve üretim gibi gerçek dünya ortamlarında eğiterek yeteneklerini geliştiriyor.
Kaynak: Xinhua