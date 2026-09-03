Çin'in İlk Kimya Odaklı Büyük Dil Modeli ChemELLM 3.0 Pro Yayımlandı

DALİAN, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kimya endüstrisine yönelik geliştirdiği ilk büyük dil modelinin son sürümü pazartesi günü yayımlandı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü, söz konusu gelişmenin bilgi edinmeden kimyasal görevlerin akıllı şekilde yürütülmesine geçişte önemli bir ilerlemeye işaret ettiğini ve karmaşık kimyasal operasyonların yönetimine yeni destek sağladığını bildirdi.

Kimya Mühendisliği Büyük Dil Modeli (ChemELLM) 3.0 Pro; DICP, iFlytek, Alibaba Cloud Computing ile diğer kurum ve şirketlerin ortak çalışmasıyla geliştirildi.

Kaynak: Xinhua