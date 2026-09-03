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Çin'in İlk Kimya Odaklı Büyük Dil Modeli ChemELLM 3.0 Pro Yayımlandı

Çin'in İlk Kimya Odaklı Büyük Dil Modeli ChemELLM 3.0 Pro Yayımlandı
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Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü, kimya endüstrisi için geliştirilen ilk büyük dil modelinin son sürümü ChemELLM 3.0 Pro'yu pazartesi günü piyasaya sürdü. Model; DICP, iFlytek ve Alibaba Cloud gibi kurumların ortak çalışmasıyla geliştirilirken, bilgi edinmeden kimyasal görevlerin akıllıca yürütülmesine geçişte önemli bir ilerleme sağlayarak karmaşık kimyasal operasyonların yönetimini desteklemeyi hedefliyor.

DALİAN, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kimya endüstrisine yönelik geliştirdiği ilk büyük dil modelinin son sürümü pazartesi günü yayımlandı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü, söz konusu gelişmenin bilgi edinmeden kimyasal görevlerin akıllı şekilde yürütülmesine geçişte önemli bir ilerlemeye işaret ettiğini ve karmaşık kimyasal operasyonların yönetimine yeni destek sağladığını bildirdi.

Kimya Mühendisliği Büyük Dil Modeli (ChemELLM) 3.0 Pro; DICP, iFlytek, Alibaba Cloud Computing ile diğer kurum ve şirketlerin ortak çalışmasıyla geliştirildi.

Kaynak: Xinhua
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