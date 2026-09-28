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Albüm: Çin'in Heilongjiang eyaleti sonbaharın gelişiyle rengarenk görünüme kavuştu

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Albüm: Çin'in Heilongjiang eyaleti sonbaharın gelişiyle rengarenk görünüme kavuştu
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HARBİN, 28 Eylül (Xinhua) -- Sonbaharda Çin'in Heilongjiang eyaleti canlı renklere bürünüyor.

HARBİN, 28 Eylül (Xinhua) -- Sonbaharda Çin'in Heilongjiang eyaleti canlı renklere bürünüyor. Dağlar, ormanlar ve su kaynaklarının oluşturduğu bu tabloyu andıran manzara, Çin'in kuzeydoğusundaki sonbahar güzelliğini gözler önüne seriyor.

Kaynak: Xinhua
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