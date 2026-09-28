Albüm: Çin'in Heilongjiang eyaleti sonbaharın gelişiyle rengarenk görünüme kavuştu

Albüm: Çin'in Heilongjiang eyaleti sonbaharın gelişiyle rengarenk görünüme kavuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HARBİN, 28 Eylül (Xinhua) -- Sonbaharda Çin'in Heilongjiang eyaleti canlı renklere bürünüyor.
HARBİN, 28 Eylül (Xinhua) -- Sonbaharda Çin'in Heilongjiang eyaleti canlı renklere bürünüyor. Dağlar, ormanlar ve su kaynaklarının oluşturduğu bu tabloyu andıran manzara, Çin'in kuzeydoğusundaki sonbahar güzelliğini gözler önüne seriyor.
Kaynak: Xinhua