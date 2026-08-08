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Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi Orta Hattı 80 Milyar Metreküp Su Taşıdı

Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi Orta Hattı 80 Milyar Metreküp Su Taşıdı
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Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nin orta hattı, 7 Ağustos itibarıyla 80 milyar metreküpten fazla su taşıyarak 27 kentte yaklaşık 118 milyon kişiye su sağladı. Bu, dünyanın en büyük su transferi projesi olup, su zengini güney bölgelerinden su kıtlığı çeken kuzey bölgelere su aktarıyor.

NANYANG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nin orta hattı üzerinden 7 Ağustos itibarıyla 80 milyar metreküpten fazla su aktarılarak, 27 kentte yaklaşık 118 milyon kişiye su sağlandı.

Proje işletmecisine göre, dünyanın en büyük su transferi projesi olan sistem, ülkenin su kaynakları bakımından zengin güney bölgelerinden, Birleşmiş Milletler standartlarına göre yüz milyonlarca insanın "mutlak su kıtlığı" yaşadığı kuzey bölgelerine kilometrelerce uzunluktaki hatlar aracılığıyla su taşıyor.

Kaynak: Xinhua
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