Çin'den Nepal'e Afet Yardımı Uçakları Katmandu'ya Ulaştı

KATMANDU, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in, Nepal'deki afet yardım çalışmalarına destek için gönderdiği yardım malzemeleri ve 4 Çinli kurtarma uzmanını taşıyan uçaklar ülkenin başkenti Katmandu'nun Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Çin'in Chengdu kentinden sabah erken saatlerde havalanan iki adet Y-20 tipi nakliye uçağı, yaklaşık üç saatlik bir uçuşun ardından yerel saatle 07.00 sularında Nepal'e vardı.

Kaynak: Xinhua