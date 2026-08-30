Çin'den Nepal'e Afet Yardımı Uçakları Katmandu'ya Ulaştı
Çin, Nepal'deki afet yardım çalışmalarına destek amacıyla yardım malzemeleri ve 4 kurtarma uzmanını taşıyan iki Y-20 tipi nakliye uçağını Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na gönderdi. Uçaklar, Chengdu'dan sabah erken saatlerde havalanarak yaklaşık üç saatlik uçuşun ardından yerel saatle 07.00 sularında Nepal'e ulaştı.
KATMANDU, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in, Nepal'deki afet yardım çalışmalarına destek için gönderdiği yardım malzemeleri ve 4 Çinli kurtarma uzmanını taşıyan uçaklar ülkenin başkenti Katmandu'nun Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.
Çin'in Chengdu kentinden sabah erken saatlerde havalanan iki adet Y-20 tipi nakliye uçağı, yaklaşık üç saatlik bir uçuşun ardından yerel saatle 07.00 sularında Nepal'e vardı.
Kaynak: Xinhua