Albüm: Çin'in Ganhe Nehri göçmen kuğulara ev sahipliği yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

HARBİN, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Büyük Khingan Dağları bölgesinde yer alan Ganhe Nehri, son günlerde dinlenmek ve yiyecek aramak üzere bölgeye gelen büyük kuğu sürülerine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua