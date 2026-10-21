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Albüm: Çin'in Ganhe Nehri göçmen kuğulara ev sahipliği yapıyor

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Albüm: Çin'in Ganhe Nehri göçmen kuğulara ev sahipliği yapıyor
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HARBİN, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Büyük Khingan Dağları bölgesinde yer alan Ganhe Nehri, son günlerde dinlenmek ve yiyecek aramak üzere bölgeye gelen büyük kuğu sürülerine ev sahipliği yapıyor.

HARBİN, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Büyük Khingan Dağları bölgesinde yer alan Ganhe Nehri, son günlerde dinlenmek ve yiyecek aramak üzere bölgeye gelen büyük kuğu sürülerine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua
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