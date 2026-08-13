Çin'de Perseid Meteor Yağmuru Gökyüzünde Görsel Şölen Oluşturdu

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in farklı bölgelerinde gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, gökyüzünde eşsiz görüntüler oluşturdu. Her yıl temmuz ortasından ağustos sonuna kadar gözlemlenen meteor yağmuru, bu yıl 12-13 Ağustos'ta zirve noktasına ulaştı.

Kaynak: Xinhua