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Çin'de Perseid Meteor Yağmuru Gökyüzünde Görsel Şölen Oluşturdu

Çin'de Perseid Meteor Yağmuru Gökyüzünde Görsel Şölen Oluşturdu
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Çin'in farklı bölgelerinde Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Her yıl temmuz ortasından ağustos sonuna kadar görülen meteor yağmuru, bu yıl 12-13 Ağustos'ta zirve yaparak gökyüzünde benzersiz görüntüler ortaya çıkardı.

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in farklı bölgelerinde gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, gökyüzünde eşsiz görüntüler oluşturdu. Her yıl temmuz ortasından ağustos sonuna kadar gözlemlenen meteor yağmuru, bu yıl 12-13 Ağustos'ta zirve noktasına ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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