Çin'de Perseid Meteor Yağmuru Gökyüzünde Görsel Şölen Oluşturdu
Çin'in farklı bölgelerinde Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Her yıl temmuz ortasından ağustos sonuna kadar görülen meteor yağmuru, bu yıl 12-13 Ağustos'ta zirve yaparak gökyüzünde benzersiz görüntüler ortaya çıkardı.
BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in farklı bölgelerinde gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, gökyüzünde eşsiz görüntüler oluşturdu. Her yıl temmuz ortasından ağustos sonuna kadar gözlemlenen meteor yağmuru, bu yıl 12-13 Ağustos'ta zirve noktasına ulaştı.
Kaynak: Xinhua