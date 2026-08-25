Albüm: Çin'deki robot oyunlarında insansı robotların kıyasıya mücadelesi devam ediyor
BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları, insansı robotların kıyasıya mücadelesine sahne oluyor.
BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları, insansı robotların kıyasıya mücadelesine sahne oluyor.
Çarşamba gününe kadar sürecek oyunlarda 16 ülkeden 666 takım ve 2.056 robot, farklı branşlarda yeteneklerini sergiliyor.
Kaynak: Xinhua