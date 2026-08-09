Dolphin Tayfunu Shanghai'ı Vurdu: Kırmızı Alarm Verildi
Çin'in doğusundaki Shanghai'da Dolphin Tayfunu nedeniyle şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor. Tayfunun 11 Ağustos'a kadar sürmesi beklenirken, Ulusal Gözlemevi en yüksek seviye olan kırmızı alarmı devreye soktu. Tayfunun Zhejiang ve Fujian kıyıları arasında karaya çıkması öngörülüyor.
SHANGHAİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da yaklaşan Dolphin Tayfunu'nun etkisiyle pazar günü şiddetli rüzgar ve yağışlar görüldü. Tayfunun 11 Ağustos'a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Çin Ulusal Gözlemevi, yaklaşan tayfun nedeniyle pazar günü ülkenin tayfun uyarı sisteminde en yüksek seviye olan kırmızı alarmı devreye soktu.
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre, tayfunun ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kenti ile Fujian eyaletinin Fuding kenti arasındaki kıyı şeridinde karaya çıkması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua