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Albüm: Çin'de karla kaplanan Qilian Dağları tabloları aratmayan bir manzara oluşturdu

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LANZHOU, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Zhangye kentinde kar yağışının ardından Qilian Dağları'nın manzarası, 18 Ekim 2026. (Fotoğraf: Yang Xiao/Xinhua)

LANZHOU, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Zhangye kentinde kar yağışının ardından Qilian Dağları'nın manzarası, 18 Ekim 2026. (Fotoğraf: Yang Xiao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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