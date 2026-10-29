Albüm: Çin'de karla kaplanan Qilian Dağları tabloları aratmayan bir manzara oluşturdu

Albüm: Çin'de karla kaplanan Qilian Dağları tabloları aratmayan bir manzara oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
LANZHOU, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Zhangye kentinde kar yağışının ardından Qilian Dağları'nın manzarası, 18 Ekim 2026. (Fotoğraf: Yang Xiao/Xinhua)
LANZHOU, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Zhangye kentinde kar yağışının ardından Qilian Dağları'nın manzarası, 18 Ekim 2026. (Fotoğraf: Yang Xiao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua