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Çin'in Xizang Bölgesi'nde Sel Sonrası Yol Restorasyon Çalışmaları Sürüyor

Çin'in Xizang Bölgesi'nde Sel Sonrası Yol Restorasyon Çalışmaları Sürüyor
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Çin devletine ait China Anneng İnşaat Grubu, Xizang Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelanın ardından sınır kapısına ulaşımı sağlayan kritik yollarda temizlik ve restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

GYİRONG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin devletine ait mühendislik ve kurtarma alanında faaliyet gösteren China Anneng İnşaat Grubu, 26 Ağustos'ta ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen sel ve heyelanın ardından yol temizleme ve restorasyon çalışmaları yürütüyor.

Gyirong ilçesinde yürütülen çalışmalarla ilçedeki sınır kapısına ulaşımda hayati önem taşıyan yolların açılması amaçlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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