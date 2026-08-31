Çin'in Xizang Bölgesi'nde Sel Sonrası Yol Restorasyon Çalışmaları Sürüyor

GYİRONG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin devletine ait mühendislik ve kurtarma alanında faaliyet gösteren China Anneng İnşaat Grubu, 26 Ağustos'ta ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen sel ve heyelanın ardından yol temizleme ve restorasyon çalışmaları yürütüyor.

Gyirong ilçesinde yürütülen çalışmalarla ilçedeki sınır kapısına ulaşımda hayati önem taşıyan yolların açılması amaçlanıyor.

Kaynak: Xinhua