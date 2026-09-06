Gyirong Sınır Kapısı'nda Heyelan Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong Sınır Kapısı'nda meydana gelen heyelanın ardından, bölgeye yeni kurtarma ekipleri gönderildi. Çin Demiryolu Grubu da yol güçlendirme için çelik gabionlar sevk etti.
GYİRONG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde heyelandan etkilenen Gyirong Sınır Kapısı bölgesine cumartesi günü yeni kurtarma ekipleri gönderildi.
Çin Demiryolu Grubu Limited Şirketi de yol güçlendirme çalışmaları kapsamında bölgeye çelik gabionlar sevk etti.
Kaynak: Xinhua