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Gyirong'daki Heyelan Sonrası Telekomünikasyon Çalışmaları

Gyirong'daki Heyelan Sonrası Telekomünikasyon Çalışmaları
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Çin'in Gyirong ilçesindeki heyelanın ardından telekomünikasyon sektörü, iletişim altyapısını yeniden faaliyete geçirmek için çalışıyor; şu ana kadar bir baz istasyonu yeniden devreye alındı ve üç yeni baz istasyonu kuruldu.

GYIRONG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de telekomünikasyon sektörü, Gyirong ilçesindeki heyelandan etkilenen iletişim altyapısını yeniden faaliyete geçirmek ve acil durum iletişimini kesintisiz sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede şu ana kadar bir baz istasyonu yeniden devreye alınırken, üç yeni baz istasyonu kuruldu.

Kaynak: Xinhua
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