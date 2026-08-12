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Dolphin Tayfunu Çin'in Doğu ve Orta Kesimlerini Vurdu

Dolphin Tayfunu Çin'in Doğu ve Orta Kesimlerini Vurdu
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Çin'de yılın 13. tayfunu Dolphin'in neden olduğu şiddetli yağış ve seller, ülkenin doğu ve orta kesimlerinin büyük bölümünü etkiliyor. Yerel yetkililer, olası riskleri ortadan kaldırmak ve halkın günlük yaşamını normale döndürmek için tüm imkanları seferber ediyor.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de yılın 13. tayfunu olan Dolphin'in yol açtığı şiddetli yağış ve seller ülkenin doğu ve orta kesimlerinin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Yerel yetkililer, olası riskleri ortadan kaldırmak ve halkın günlük yaşamını normale döndürmek için tüm imkanları seferber ediyor.

Kaynak: Xinhua
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