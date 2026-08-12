Dolphin Tayfunu Çin'in Doğu ve Orta Kesimlerini Vurdu

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de yılın 13. tayfunu olan Dolphin'in yol açtığı şiddetli yağış ve seller ülkenin doğu ve orta kesimlerinin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Yerel yetkililer, olası riskleri ortadan kaldırmak ve halkın günlük yaşamını normale döndürmek için tüm imkanları seferber ediyor.

Kaynak: Xinhua