Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü Artı toplantısına katıldı
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Artı toplantısına katıldı ve bir konuşma yaptı. Konuşmasında, örgüt üyeleri arasında güven, güvenlik ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Xi, ortak kalkınma ve bölgesel istikrar için birlikte çalışma çağrısında bulundu.
BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, salı günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.
Kaynak: Xinhua