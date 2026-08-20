2026 Dünya Robot Konferansı Beijing'de Başladı

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- "İnsan-Robot Uyumu, Üretim ile Talebin Bütünleşmesi" temasıyla düzenlenen 2026 Dünya Robot Konferansı çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de kapılarını açtı.

Etkinlik kapsamında sergilenen gelişmiş robotlar, boks yapma, masa tenisi oynama ve zıplama gibi dinamik yeteneklerinin yanı sıra ev işlerini yerine getirme becerileriyle de dikkat çekti. Konferansta ayrıca müzik aletleri çalarak canlı konser veren ve çeşitli gösteriler sunan robotlar katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Xinhua