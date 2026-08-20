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2026 Dünya Robot Konferansı Beijing'de Başladı

2026 Dünya Robot Konferansı Beijing'de Başladı
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2026 Dünya Robot Konferansı, 'İnsan-Robot Uyumu, Üretim ile Talebin Bütünleşmesi' temasıyla Çin'in başkenti Beijing'de açıldı. Etkinlikte robotlar; boks yapma, masa tenisi oynama, zıplama, ev işleri, müzik aleti çalma ve canlı konser gibi yetenekleriyle katılımcıların yoğun ilgisini topladı.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- "İnsan-Robot Uyumu, Üretim ile Talebin Bütünleşmesi" temasıyla düzenlenen 2026 Dünya Robot Konferansı çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de kapılarını açtı.

Etkinlik kapsamında sergilenen gelişmiş robotlar, boks yapma, masa tenisi oynama ve zıplama gibi dinamik yeteneklerinin yanı sıra ev işlerini yerine getirme becerileriyle de dikkat çekti. Konferansta ayrıca müzik aletleri çalarak canlı konser veren ve çeşitli gösteriler sunan robotlar katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Xinhua
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