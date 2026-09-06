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2026 Duisburg Çin Festivali Başladı: Kültürel Etkileşim ve Sanat Dolu Üç Gün

2026 Duisburg Çin Festivali Başladı: Kültürel Etkileşim ve Sanat Dolu Üç Gün
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Çin ve Almanya arasındaki kültürel etkileşimi güçlendirmeyi hedefleyen 2026 Duisburg Çin Festivali cuma günü başladı. Üç gün sürecek etkinlikte geleneksel Çin mutfağı, kültürü ve çağdaş sanatı tanıtan stantlar ile interaktif alanlar yer alıyor. Açılış galasında, Çin'in Wuhan kentinden gelen üst düzey sahne sanatları toplulukları performans sergiledi.

DUİSBURG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Almanya'nın kültürel etkileşimini güçlendirmeyi amaçlayan 2026 Duisburg Çin Festivali cuma günü öğleden sonra başladı.

Üç gün sürecek festivalde, geleneksel Çin mutfağını, kültürünü ve çağdaş sanatı tanıtan çok sayıda kültürel stant ile interaktif alanlar yer alıyor.

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'dan gelen üst düzey sahne sanatları toplulukları, festivalin açılış galasında sahne aldı.

Kaynak: Xinhua
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