ABD'nin batısında kavurucu sıcaklıklar: Rekor seviyeye yakın, yangın riski artıyor

LOS ANGELES, 3 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin batı bölgelerinde kavurucu sıcaklar etkili oldu. Rekor seviyelere yaklaşan sıcaklıkların, hastalık ve orman yangını riskini artırdığı belirtiliyor.

ABD Ulusal Hava Servisi, Kaliforniya, Arizona, Nevada ve Utah'ın bazı bölgeleri için aşırı sıcaklık uyarıları yayımlarken, ülkenin güneybatısındaki bazı çöl bölgelerinde sıcaklıkların 49 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua