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ABD'nin batısında kavurucu sıcaklıklar: Rekor seviyeye yakın, yangın riski artıyor

ABD'nin batısında kavurucu sıcaklıklar: Rekor seviyeye yakın, yangın riski artıyor
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ABD'nin batı bölgelerinde etkili olan kavurucu sıcaklıklar nedeniyle Kaliforniya, Arizona, Nevada ve Utah için aşırı sıcaklık uyarıları yapıldı. Çöl bölgelerinde sıcaklıkların 49 dereceye ulaşması beklenirken, hastalık ve orman yangını riskinin arttığı bildirildi.

LOS ANGELES, 3 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin batı bölgelerinde kavurucu sıcaklar etkili oldu. Rekor seviyelere yaklaşan sıcaklıkların, hastalık ve orman yangını riskini artırdığı belirtiliyor.

ABD Ulusal Hava Servisi, Kaliforniya, Arizona, Nevada ve Utah'ın bazı bölgeleri için aşırı sıcaklık uyarıları yayımlarken, ülkenin güneybatısındaki bazı çöl bölgelerinde sıcaklıkların 49 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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