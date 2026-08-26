Haberler

2026 The Smarter Güney Amerika Fuarı Sao Paulo'da Başladı

2026 The Smarter Güney Amerika Fuarı Sao Paulo'da Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 The Smarter Güney Amerika Fuarı, Salı günü Brezilya'nın Sao Paulo kentinde başladı. Üç gün sürecek etkinlikte, yeni enerji sektöründen 600'den fazla şirket en ileri teknolojilerini sergiliyor. Fuara yaklaşık 280 Çinli şirket de katılarak en yeni ürün ve teknolojilerini tanıtıyor.

SAO PAULO, 26 Ağustos (Xinhua) -- 2026 The Smarter Güney Amerika Fuarı salı günü Brezilya'nın Sao Paulo kentinde başladı. Üç gün sürecek fuarda yeni enerji sektöründe faaliyet gösteren 600'den fazla şirket en ileri teknolojilerini sergiliyor.

Fuara katılan yaklaşık 280 Çinli şirket de en yeni ürün ve teknolojilerini tanıtıyor.

Kaynak: Xinhua
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

CHP'de yeni ihraç dalgası! Bu sefer partinin ağır topları gönderiliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Onana'nın ardından Beşiktaş'ta 5 oyuncunun daha sözleşmesi feshedilecek

Onana'nın ardından Beşiktaş'ta 5 oyuncuyla daha sözleşme fesih
Fethiye'de paraşüt faciası! Pilot ile Çinli turist feci şekilde can verdi

Fethiye'de paraşüt faciası! Pilot ile Çinli turist feci şekilde can verdi
Tutuklu başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı 985 bin TL’ye satışa çıktı

Tutuklu başkandan “temiz” makam aracı: 985 bin TL’ye satışta
Bir transfer daha! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor

Bir transfer daha bitti! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim

Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: Cumhurbaşkanımıza gideceğim
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

Alçak provokasyon! Birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?