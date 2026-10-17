Albüm: 2026 Dünya Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı, Çin'de düzenlendi

Albüm: 2026 Dünya Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı, Çin'de düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİANJİN, 17 Ekim (Xinhua) -- 2026 Dünya Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı, cuma ve cumartesi günleri Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlendi.
TİANJİN, 17 Ekim (Xinhua) -- 2026 Dünya Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı, cuma ve cumartesi günleri Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlendi.
Kaynak: Xinhua