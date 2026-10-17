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Albüm: 2026 Dünya Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı, Çin'de düzenlendi

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Albüm: 2026 Dünya Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı, Çin'de düzenlendi
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TİANJİN, 17 Ekim (Xinhua) -- 2026 Dünya Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı, cuma ve cumartesi günleri Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlendi.

TİANJİN, 17 Ekim (Xinhua) -- 2026 Dünya Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Konferansı, cuma ve cumartesi günleri Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlendi.

Kaynak: Xinhua
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