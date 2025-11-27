Haberler

Alatarla Köyü İlkokulu, Hayırsever Desteğiyle Yenilendi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Alatarla Köyü İlkokulu, yeni müdürü Burhan Demirci'nin öncülüğünde ve hayırseverlerin desteğiyle önemli bir değişim sürecine girdi. 750 bin lira bütçeyle yapılan bakım ve onarımlar sayesinde okul adeta yeniden yapılandırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Alatarla Köyü İlkokulunun çehresi okul müdürünün girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle değişti.

Bu yaz Alatarla İlkokulu Müdürlüğüne atanan Burhan Demirci, göreve geldikten sonra okulun eksiklerini tamamlamak için çalışmalara başladı.

Demirci'nin girişimleriyle eski görev yaptığı okuldaki velileri, köy esnafı, muhtar ve köy halkının destekleriyle yaklaşık 750 bin liralık bütçeyle okulda bakım ve onarım yapıldı.

Alatarla Köyü Muhtarı Kamil Kuşçu, AA muhabirine, müdürün göreve başlamasından sonra okulda önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Okulun adeta yeniden yapılandırıldığını dile getiren Kuşçu, "Okulumuza çok enerjik bir müdürümüz geldi ve neredeyse okulumuzu baştan aşağı yeniledi. Kafeteryayı yaptı, çeşme yaptı, sundurma yaptı, boyasını yaptı, bütün okulu dizayn etti. Biz de tabii ki öncelikle Alatarla köyü esnafına, dışarıdan yardımlarını esirgemeyen iş adamlarına teşekkür ediyoruz. Alatarla Köyü Muhtarlığı olarak biz de üzerimize düşeni yaptık." dedi.

Köy esnafı ve veli Serdar Emre de çocuklarının bakımlı, ihtiyaçları giderilmiş bir okulda eğitim alacak olmalarından mutlu olduklarını ifade etti.

Esnaf ve veli Ekrem Yiğit de sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Müdürümüz sağ olsun, geldiği günden beri var gücüyle çalıştı. Muhtarım, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle güzel bir uyum ortamı oluşturdu. Herkes az çok demedi yardımda bulundu. Güzel şeyler yapıldı, daha güzel şeyleri de inşallah ileride yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
