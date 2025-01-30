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Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen bir şüpheli tutuklandı. Aramada sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli B.U'nun Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, B.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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