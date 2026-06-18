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Manisa'da gölette boğulan 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Manisa'da gölette boğulan 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan 12 yaşındaki Uğur Balkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olay, arkadaşının durumu ailesine bildirmesiyle ortaya çıktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan 12 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, dün Uğur Balkan (12) ve arkadaşı M.K. (12), Karacalar Mahallesi Çakmaklı mevkisindeki gölete gitti.

Serinlemek için gölete giren Balkan bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşı M.K, mahalleye giderek durumu ailesine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen aile üyeleri ve mahalle sakinleri, çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı.

Balkan'ın cenazesi, Karacalar Mahallesi Mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.

Baba Engin Balkan, gazetecilere iki arkadaşın bölgeye kiraz yemek için gittiklerini, daha sonra gölete yüzmek için girdiklerini öğrendiğini söyledi.

Balkan, olayı arkadaşının gelip haber vermesiyle öğrendiklerini belirterek, "Çıkardık ama zaten vefat etmişti." dedi.

Kaynak: AA / Özden Doğan
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