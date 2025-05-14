Alaşehir'de motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ve eşi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti. M.A. (61) idaresindeki 45 KA 6016 plakalı otomobil, Alaşehir-Kula kara yolunun Baklacı Mahallesi yakınında Davut Eroğlu (62) idaresindeki 45 KA 6541 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı.
KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Eroğlu ve yanındaki eşi Ayşe Eroğlu (55) ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel