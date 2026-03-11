Haberler

Üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dur ihtarına uymayıp kaçan Ü.K. isimli genç, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Ü.K.'nin evinde ve üzerinde yapılan aramada toplamda 170 sentetik hap bulundu.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçarken yakalanan, evi ve üzerinde yapılan aramada 170 sentetik hap ele geçirilen Ü.K. tutuklandı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, tedirgin davranışlarından şüphelenilen Ü.K.'yi (20), durdurulmak istedi. İhtara uymayıp kaçan Ü.K. polis ekibi tarafından yakalandı. Ü.K.'nin üzerinde ve evindeki aramada 170 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ü.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
