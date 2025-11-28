Haberler

Alaşehir'de gaziler öğrencilerle buluştu

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilerle bir araya gelen gaziler, anılarını anlattı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilerle bir araya gelen gaziler, anılarını anlattı.

Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi Başkanı Osman Saraç ve diğer gaziler anılarını paylaştı.

Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Selin Pekçolak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya da şehit ve gazilik makamının önemini aktardı.

Program, gazilere plaket ve çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
