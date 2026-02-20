Haberler

Alaşehir'de öğrenciler akıl oyunlarında yarıştı

Alaşehir'de öğrenciler akıl oyunlarında yarıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 81 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda çeşitli branşlarda müsabakalar yapıldı. Dereceye giren öğrenciler, il finallerinde Alaşehir’i temsil edecek.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda 81 öğrenci dereceye girebilmek için mücadele etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda düzenlenen turnuva iki gün sürdü. Okullarındaki ön elemelerde birinci olan 35 ilkokul ve 46 ortaokul öğrencisinin katıldığı organizasyonda abluka, pentago, motif, equilibrio, küre, kulami ve mangala branşlarında müsabakalar yapıldı.

Turnuva sonunda her branşta ilk üç sırayı alan öğrencilere kupaları verildi. Ödül törenine Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Katar ile okul müdürleri katıldı.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, akıl ve zeka oyunlarınıh stratejik düşünme, problem çözme, dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirdiğini belirterek, turnuvaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Dereceye giren öğrenciler il finallerinde Alaşehir'i temsil edecek.

Kaynak: AA / Özden Doğan
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu

Türkiye onu böyle tanımıştı! Yıllar içindeki kariyer değişimi inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha