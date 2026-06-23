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Alanya'ya "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1749 turist geldi

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Antalya'nın Alanya ilçesine Malta bayraklı 'Marella Discovery' isimli kruvaziyer, 1749 turist getirdi. Çoğu İngiliz olan turistler, tarihi ve turistik yerleri gezerek alışveriş yapıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesine Malta bayraklı "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, 1749 turist getirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden hareket ettikten sonra rotasını Alanya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki gemi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı.

Gemide, çoğu İngiliz 1749 yolcu ile 742 personelin bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ediyor, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yapıyor.

"Marella Discovery"nin akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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