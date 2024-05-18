Alanya'ya 180 turist gemiyle geldi
Antalya'nın Alanya ilçesine Kuşadası'ndan gelen L'Austral gemisi demirledi. Gemideki yolcular ilçenin tarihi yerlerini gezerek fotoğraf ve video çekti.
Alanya'ya 180 turist gemiyle geldi
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine Kuşadası'ndan gelen L'Austral gemisi demirledi. Gemideki yolcular ilçenin tarihi yerlerini gezerek fotoğraf ve video çekti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yola çıkan Fransa bandıralı L'Austral isimli 142 metre uzunluğundaki yolcu gemisi Alanya Limanı'na yanaştı. 142 personel ve çoğunluğunun ABD'li ve Fransız olduğu 180 yolcunun bulunduğu gemiden inden turistler işlemlerinin ardından ilçenin tarihi yerlerini gezerek bol bol fotoğraf ve video çekti. Geminin saat 20.00 sularında Alanya'dan ayrılarak Antalya Limanı'na yol alacağı öğrenildi.