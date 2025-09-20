Alanya'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı. Yaylakonak Mahallesi'ndeki yangın ise devam ediyor ve ev tahliyeleri sürüyor.

2 MAHALLEDE YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Alanya ilçesinde Aliefendi Mahallesi'nde çıkıp, İspatlı'ya da sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı. Aliefendi'den Kargıcak Mahallesi'ne sirayet eden yangının da kısmen kontrol altına alındığı, bazı bölgelerde soğutma çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Bu bölgelerde yarın hasar tespitine geçileceği kaydedildi.

3 MAHALLEDE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Yaylakonak Mahallesi'nde dün akşam çıkıp, rüzgarın etkisiyle önce Şıhlar, ardından Kocaoğlanlı mahallelerine sıçrayan yangın ise devam ediyor. Özellikle Şıhlar'da yoğun etki gösteren yangın nedeniyle tahliye edilen ev sayısı, 30'a yükseldi. Yangın bölgesinde karadan ve havadan söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Özellikle helikopterlerin su aldığı havuzlara beton mikserleri ve tankerlerle su takviyesi yapıldı. Diğer yandan Şıhlar Mahallesi'ndeki Çobankoca mezarlığındaki ağaçlar yandı, mezar taşlarından bazılarının zarar gördüğü görüldü.

HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK- Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
