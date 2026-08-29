Alanya'da yıldırım yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Obaalacami Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlere, 2 helikopter, 6 arazöz, çok sayıda teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA