Alanya'da yanan hafif ticari aracı itfaiye söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Uzunöz Mahallesinde belirlenemeyen nedenle yanmaya başlayan seyir halindeki 55 VE 789 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, durumu fark ederek aracı durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA