Haberler

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde ele geçirilen 75 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi ile birlikte şüpheliler tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen K.A.D., M.T. ile H.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 75 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

